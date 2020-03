Ministra da Saúde do Reino Unido anuncia que está infetada com o novo coronavírus

A ministra da Saúde britânica, Nadine Dorries, anunciou, esta quarta-feira, que está infetada com o novo coronavírus e que se colocou em quarentena.Segundo a imprensa britânica, Dorries, que desempenhou um papel importante a elaborar as medidas para enfrentar o Covid-19 no Reino Unido, contactou com "centenas de pessoas" nos últimos dias e esteve presente numa recepção dada pelo chefe do Executivo, Boris Johnson.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos. Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.



Em Portugal, estão confirmados 41 casos. O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.