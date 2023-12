Ministra da Transição Ecológica espanhola denuncia posição "repugnante" da OPEP

A ministra da Transição Ecológica de Espanha denunciou este sábado a posição "repugnante" da OPEP, depois de a organização ter apelado para os países membros que "rejeitem proativamente" qualquer acordo sobre combustíveis fósseis nas negociações climáticas da COP28.

"Penso que é bastante repugnante que os países da OPEP se oponham a colocar a fasquia onde ela deve estar" em matéria de clima, afirmou Teresa Ribera, no Dubai, onde decorre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28).

Espanha exerce atualmente a presidência semestral do Conselho da União Europeia.

O secretário-geral do Kuwait da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) instou esta semana os 23 países membros e associados da organização a "rejeitarem proativamente" qualquer acordo que vise os combustíveis fósseis nas negociações climáticas da COP28 no Dubai, numa carta consultada pela agência de notícias France-Presse (AFP) na sexta-feira.

"A União Europeia vai alinhar-se com muitos outros, uma grande maioria dos partidos nesta conferência, para garantir que obtemos um resultado significativo e produtivo sobre a saída dos combustíveis fósseis, a transição energética, assegurando ao mesmo tempo, o acesso à energia para todos", disse Teresa Ribera aos jornalistas.

A COP28 está a entrar na reta final, com os ministros a tentarem ultrapassar o impasse nas negociações. No centro destas negociações está a questão dos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), a principal causa do aquecimento global.

O ministro do Ambiente do Canadá, que desempenha um papel fundamental nas discussões, disse este sábado que estava "bastante confiante" de que os combustíveis fósseis seriam mencionados no texto final, em entrevista à AFP.