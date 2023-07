Ministra espanhola quer atribuir bolsas de 20 mil euros aos jovens quando completam os 18 anos

A ministra espanhola do Trabalho, Yolanda Díaz, propôs esta semana a atribuição de uma bolsa de 20 mil euros aos jovens do país que completem os 18 anos. O objetivo da medida, denominada por "Herança Universal", é garantir a igualdade de oportunidades e apoiar os estudos e a formação.Yolanda Díaz, que é militante do partido comunista espanhol e candidata à liderança do partido Sumar, explicou esta quarta-feira que a iniciativa tem o propósito de permitir que os jovens possam ter um futuro, sem estarem limitados pelas suas condições sociais."Propomos que as pessoas possam receber 20 mil euros quando completam 18 anos para que possam desenvolver-se, quer a estudar ou a criar um negócio (...) Esta é uma medida de redistribuição que vai permitir aos jovens do nosso país terem um futuro independentemente do apelido que tiverem"", disse a ministra, citada pela imprensa espanhola.A medida vai custar ao estado espanhol cerca de dez mil milhões de euros.