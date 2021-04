Ministra espanhola recebe carta com navalha ensanguentada. É a quarta ameaça recebida por representantes políticos

A Ministra da Indústria, Reyes Maroto, recebeu esta segunda-feira na sede do seu departamento uma carta com uma navalha aparentemente ensanguentada, conforme confirmam fontes do Ministério do Interior.Foi aberta uma investigação ao caso.A ministra, membro do PSOE de Madrid, tem estado envolvida na campanha de Ángel Gabilondo. Esta é a quarta ameaça dirigida a um representante político em Espanha.Na semana passada o Ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, a diretora-geral da Guarda Civil, María Gámez, e o ex-vice-presidente e candidato da coligação Unidas Podemos de Madrid, Pablo Iglesias receberam cartas com balas no interior com ameaças dirigidas aos próprios bem como às respetivas famílias.