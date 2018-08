Ministra pedala até ao hospital para dar à luz na Nova Zelândia

Julie Genter mostrou a viagem nas redes sociais.

19:02

A ministra para as Mulheres da Nova Zelândia, grávida de 42 semanas, decidiu ir para o hospital... de bicicleta. Julie Genter mostrou no Instagram como se iria deslocar para fazer a indução do parto.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmoyxDVh2EU/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/BmoyxDVh2EU/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Beautiful Sunday morning for a bike ride, to the hospital, for an induction to finally have this baby. This is it, wish us luck! (My partner and I cycled because there wasn’t enough room in the car for the support crew... but it also put me in the best possible mood!) #42weekspregnant #cycling #bicyclesarethebest</a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/julieannegenter/?utm_source=ig_embed" target="_blank"> Julie Anne Genter</a> (@julieannegenter) a <time datetime="2018-08-18T22:42:27+00:00">18 de Ago, 2018 às 3:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

"Bela manhã de domingo para um passeio de bicicleta até ao hospital para uma indução. Finalmente vou ter este bebé. Desejem-nos sorte! (O meu companheiro e eu pedalamos porque não havia espaço suficiente no carro para a equipa de apoio... mas também fiquei com o melhor humor possível!)Segundo a ministra não havia espaço suficiente no carro e é habitual, tanto ela como o marido, deslocar-se de bicicleta.