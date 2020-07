Ministro brasileiro defende castigos físicos como forma de disciplinar crianças

Nomeado sexta-feira por Jair Bolsonaro novo ministro da Educação, o pastor presbiteriano Milton Ribeiro está a ser alvo de críticas por defender castigos físicos como forma de disciplinar as crianças e de garantir acreditar ser a dor que educa.









“Essa ideia que muitos têm de que as crianças são inocentes é relativa. Não estou aqui a dar uma aula de espancamento infantil, mas a vara da disciplina não pode ser afastada das nossas casas. Deve haver rigor, severidade [na educação de crianças], pois apenas uma percentagem muito pequena de crianças superdotadas é que vai entender argumentos mais justos e suaves. Talvez algumas mães fiquem com raiva de mim, mas as crianças devem sentir dor”, defendeu num sermão dirigido às mães e que circula nas redes sociais.

Mestre e Doutor em Educação e líder da conceituada Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, Milton Ribeiro, o quarto ministro da Educação em um ano e meio de governo de Jair Bolsonaro, tem um currículo que o credencia, mas terá sido escolhido por outros motivos. A chamada ‘ala ideológica’ do governo, comandada pelos filhos do presidente do Brasil e que derrubaram as duas indicações anteriores do pai ao cargo, exigiu que o novo titular da pasta fosse evangélico e ultraconservador, para, na sua visão, extirpar o que consideram a influência esquerdista na Educação brasileira.