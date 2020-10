Ministro brasileiro do ambiente diz que mundo só critica o Brasil e ignora os incêndios nas outras regiões

O ministro brasileiro do Ambiente, Ricardo Salles, que, tal como o presidente Jair Bolsonaro, nega a gravidade dos incêndios que há meses devastam a Amazónia e o Pantanal, queimando a floresta e matando milhares de animais, criticou esta terça-feira a comunidade internacional, principalmente os países europeus, que, segundo ele, só têm olhos para o que se passa no Brasil e não falam nada sobre outras regiões do planeta igualmente assoladas pelo fogo. Salles fez as declarações em entrevista à Rádio Gaucha, de Porto Alegre, no sul do Brasil.

"A Califórnia está a queimar muito mais do que o Brasil, e nem por isso se deixou de investir lá. A Austrália teve no ano passado o dobro dos incêndios da Amazónia, a África também está a queimar mais do que o Brasil.-Afirmou Salles, para em seguida acusar:"O que há é uma visão tendenciosa em relação ao Brasil. Olham com lente de aumento o que está a acontecer no Brasil mas ignoram o que acontece em outros biomas pelo mundo. O Alasca está a queimar, a Sibéria está a queimar."

Interpelado se o governo Bolsonaro e, particularmente, a pasta dele, o Ambiente, responsável pelos órgãos de defesa da Natureza, prevenção e combate a crimes e sinistros, não poderiam fazer mais do que estão a fazer, Ricardo Salles disse que não. Ele citou uma série de números para mostrar que o governo redobrou o apoio dos órgãos de fiscalização e de combate a incêndios florestais com mais verbas, mais meios técnicos e humanos, mas o que se vê na Amazónia e no Pantanal é o fogo a alastrar sem controle e a ser combatido essencialmente por voluntários e moradores locais, sem qualquer apoio governamental.

De acordo com dados científicos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão técnico ligado ao próprio governo, os incêndios na Amazónia e no Pantanal este ano não têm precedentes. Segundo o INPE, os incêndios na Amazónia são os maiores em 10 anos, e os do Pantanal são os maiores de sempre.