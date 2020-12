Ministro brasileiro menciona teoria da conspiração da Covid-19 após discursar na ONU

O ministro das Relações Exteriores brasileiro mencionou na sexta-feira o 'great reset' (grande reinício), uma teoria da conspiração popular em plataformas de extrema-direita sobre a origem da covid-19, após participar numa conferência da ONU.

"A pandemia não pode ser pretexto para controlo social totalitário violando inclusive os princípios das Nações Unidas. As liberdades fundamentais não podem ser vítima da covid-19. Liberdade não é ideologia. Nada de 'Great Reset'. Segue a minha fala em sessão da ONU sobre a covid-19", escreveu o ministro Ernesto Araújo na rede social Twitter, ao partilhar um vídeo com a sua participação, na quinta-feira, numa conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a pandemia do novo coronavírus.

O 'great reset' é uma teoria da conspiração que alega que a pandemia da covid-19 teve origem a partir de um projeto secreto de elites, visando impor o seu controlo económico e social às massas.