Assédio sexual no governo: Ministro britânico demite-se após defender Boris Johnson na televisão

O ministro britânico da Educação, Will Quince, demitiu-se esta quarta-feira quarta-feira. Em causa estará um relatório "impreciso" sobre Chris Pincher, um político britânico nomeado pelo primeiro-ministro Boris Johnson.Na segunda-feira, Quince apareceu num canal de televisão norte-americano para defender Boris Johnson e dizer que o primeiro-ministro não tinha conhecimento das acusações de assédio sexual contra Pincher."É com grande tristeza que não tenho outra escolha senão apresentar a minha demissão como ministro das Crianças e Famílias, uma vez que aceitei e repeti essas garantias de boa fé", escreve Will Quince na sua carta de demissão.Chris Pincher, vice-chefe da bancada parlamentar do Partido Conservado, demitiu-se do cargo no início de julho e está sob forte pressão para renunciar ao seu lugar no Parlamento na sequência de um escândalo sexual.Pincher é acusado de ter apalpado dois homens durante uma noite de copos num clube privado da capital britânica. "Bebi demasiado e envergonhei-me a mim próprio", escreveu o deputado na carta em que renuncia ao cargo de vice-chefe da bancada conservadora, na qual não faz qualquer referência aos alegados abusos sexuais.