Ministro da Defesa chinês critica ingerências externas justificadas com ordem mundial

O ministro da Defesa chinês deixou este domingo em Singapura críticas a "alguns países" que tentam impor regras a outros, argumentando que o fazem em defesa da ordem internacional, num momento de escalada de tensões entre Pequim e Washington.

"A sua chamada ordem internacional baseada em regras nunca diz quais são as regras e quem fez essas regras", afirmou Li Shangfu, num discurso no Diálogo de Shangri-La, conferência organizada pelo International Institute for Strategic Studies (IISS).

"Pratica o excecionalismo e dois pesos e duas medidas e só serve os interesses e segue as regras de um pequeno número de países", afirmou na sessão inaugural do terceiro dia do encontro, considerada a maior conferência de defesa da Ásia.