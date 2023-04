Ministro da Defesa chinês visita Rússia de 16 a 19 de abril

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, vai visitar a Rússia de domingo a quarta-feira a convite do homólogo russo, Sergei Shoigu, onde se reunirá com as chefias militares locais, anunciou esta sexta-feira um porta-voz de Pequim.

Segundo Tan Kefei, o ministro chinês, no cargo desde 12 de março passado, vai visitar também várias academias russas, no quadro do reforço da "associação estratégia integral".

As forças armadas chinesas e russas "têm mantido uma estreita interacção" que levou a "novos desenvolvimentos na comunicação estratégica, exercícios militares conjuntos e cooperação pragmática", disse Tan.

Tal interacção "enriqueceu a parceria estratégica abrangente" entre Moscovo e Pequim, afirmou o porta-voz.

Em fins de março, os militares chineses declararam que estavam "prontos para aumentar a cooperação e a comunicação" com as forças armadas russas.

Li, que foi sancionado em 2018 pelos Estados Unidos sob a acusação de comprar armas à empresa estatal russa Rosoboronexport, foi nomeado ministro da Defesa em março deste ano.

O Governo chinês, que demonstrou a oposição às sanções contra Moscovo, emitiu em fevereiro uma declaração sobre aquilo a que chama o "conflito" na Ucrânia, em que defende um cessar-fogo e o abandono da "mentalidade da guerra fria", proposta criticada pelo Ocidente por colocar "agressor e agredido" no mesmo nível.

No documento, Pequim defende o respeito pela integridade territorial dos países, incluindo a Ucrânia, e pelas "legítimas preocupações de segurança de todas as partes", em referência à Rússia.