Ministro da Defesa da Indonésia lidera contagem de votos das presidenciais com 57%

O ministro da Defesa da Indonésia, Prabowo Subianto, lidera a contagem de votos das eleições presidenciais do país, com 57 por cento do total apurado, apesar de os seus rivais não assumirem a derrota.

O ex-general com um passado militar controverso - que foi candidato pela terceira vez neste país de 278 milhões de habitantes - tem uma grande vantagem sobre os seus dois adversários da primeira volta, que se realizou na quarta-feira, o que lhe deverá permitir vencer com maioria absoluta, evitando uma segunda volta, segundo as projeções.

De acordo com a contagem parcial oficial da comissão eleitoral, Prabowo conseguiu 57 por cento dos votos, com 43,5 por cento dos votos apurados, mais do dobro do seu rival mais direto, Anies Baswedan.