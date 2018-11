Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Defesa de Israel demite-se após discordância no cessar-fogo na Faixa de Gaza

Saída de Lieberman enfraquece o governo de coligação israelita.

O Ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, anunciou esta quarta-feira a sua demissão após uma discordância em relação ao cessar-fogo na Faixa de Gaza.



Avigdor Lieberman, Ministro da Defesa Israelita, considerou "uma capitulação ao terror" o acordo mediado entre o Egito e o grupo islâmico Hamas.



"O Estado está a comprar tranquilidade e paz a curto prazo com custo de graves danos a longo prazo para a segurança nacional. Devíamos marcar uma data para eleições o mais rápido possível", atirou o ministro demissionário.



A saída de Lieberman enfraquece o governo de coligação do primeiro-ministro, Netanyahu, que pode efetivamente convocar eleições antecipadas.



Avigdor Lieberman vai abandonar o cargo durante as próximas 48 horas.