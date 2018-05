Ministro da Defesa convidado para audiência com Presidente de Angola

A decisão em relação a Manuel Vicente "fez desaparecer o elemento perturbador no desenvolvimento de relações harmoniosas entre os dois países, mas não deixaremos de retirar as devidas ilações deste caso", segundo avança o jornal Expresso na edição desta segunda-feira.

Esta visita é a primeira de um representante português depois de ter sido suspensa, a pedido das autoridades angolanas, em janeiro deste ano.



Azeredo Lopes destaca amizade com Angola

À saída, em declarações aos jornalistas, o ministro da Defesa português declarou que Angola e Portugal partilham uma relação de "história comum, de amizade e de cooperação, que evidentemente não é perturbada por pequenos incidentes".



O governante português considerou excelentes as relações entre os dois países no domínio da defesa, área em que "sempre trabalharam muito bem".



Segundo Azeredo Lopes, do chefe de Estado angolano leva para o Governo de Portugal "uma mensagem de amizade e de normalidade".



"As relações entre os dois países são tão históricas, tão antigas, que evidentemente a minha presença é um convite que me foi endereçado pelo ministro da Defesa de Angola, há bem mais tempo do que factos recentes têm sido notícia, isso significa normalidade, o reiterar de uma relação de amizade, que traduz na circunstância de eu ter convidado o ministro da Defesa de Angola em retribuição a esta visita", referiu o ministro.