Ministro da Defesa ucraniano demite-se devido a tensões na região do Donbass

O ministro da Defesa da Ucrânia, Andrei Tarán, apresentou esta terça-feira a demissão no parlamento (Verkhovna Rada), devido às crescentes tensões com as milícias pró-russas na região do Donbass, relacionadas com violações de cessar-fogo.

Tarán, que ocupava o cargo desde 4 de março de 2020, renunciou depois de o vice-primeiro-ministro com a tutela da reintegração dos territórios temporariamente ocupados, Alexéi Réznikov, também o fazer na segunda-feira.

O grupo parlamentar do partido no poder, "O Servidor do Povo", concordou com uma remodelação do Governo, que também levou à demissão do vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Alexéi Liubchenko.