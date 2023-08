Ministro da Defesa ucraniano rejeita novas acusações de corrupção

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, rejeitou esta segunda-feira as novas acusações de corrupção relacionadas com equipamentos do exército, depois de meios de comunicação terem denunciado compras de uniformes a preços inflacionados durante a invasão russa da Ucrânia.

Vários meios de comunicação ucranianos noticiaram que o Ministério da Defesa assinou, em outono de 2022, um contrato com uma empresa turca para o fornecimento de uniformes de inverno, cujo preço triplicou após a assinatura.

Jornalistas ucranianos também determinaram que os uniformes de inverno podem ser adquiridos na Turquia a preços muito inferiores aos pagos pelo ministério a esta empresa turca, cujo proprietário é, segundo estes, Oleksandre Kassaï, sobrinho de Gennadi Kassai, membro do partido do Presidente Volodymyr Zelensky.

O ministro da Defesa, Oleksiï Reznikov, rejeitou as acusações, garantindo que os preços cobrados correspondiam aos oferecidos pelos fabricantes na Turquia.

"Peço a todos que tratem a informação de forma mais crítica e responsável, porque esta engana a sociedade e, pior ainda, engana os nossos parceiros, porque do lado de fora parece que é um desastre", sublinhou Reznikov, em conferência de imprensa.

"Tudo foi feito de acordo com a lei dos contratos públicos" e "através de procedimentos concursais", acrescentou.

Este é o segundo alegado escândalo de corrupção relacionado com fornecimentos militares que abala o Ministério da Defesa da Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

No final de janeiro, uma série de altos funcionários ucranianos foram afastados dos seus cargos depois dos 'media' terem revelado que um contrato assinado pelo ministério e relativo à compra de produtos alimentares para soldados apresentava valores exagerados.

Reznikov reconheceu então que os serviços anticorrupção do seu ministério "falharam na sua tarefa".

No início de agosto, todos os funcionários regionais encarregados pelo recrutamento militar foram demitidos por Volodymyr Zelensky, para terminar com um alegado sistema de corrupção que permitia, em particular, aos recrutas escapar do Exército.

Desde o início do ano, outros casos de grande repercussão vieram à tona na Ucrânia, um país onde a corrupção era endémica antes da invasão russa.