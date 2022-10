Ministro da Economia do Brasil diz que "FMI tem de falar menos besteira"

O ministro da Economia do Brasil afirmou que o "FMI tem de falar menos besteira", na sequência de a instituição ter considerado que o Governo brasileiro poderia ter gasto metade do que foi despendido com o auxílio emergencial durante a pandemia.

"Há seis meses, estava todo mundo dizendo que os brasileiros estão passando fome. Aí o FMI diz que o gasto podia ser menor. Isso que eu falo: o FMI tem que falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus", afiemou Paulo Guedes, citado na imprensa local, em Washington,

"Enquanto eles estão puxando a nossa orelha, o Brasil está crescendo mais, a inflação está mais baixa. Não acredito que o FMI esteja de má vontade com o Brasil, acho que é erro técnico mesmo", acrescentou Paulo Guedes, que irá participar nas reuniões do FMI e do Banco Mundial.