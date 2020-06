Ministro da Educação brasileiro sai do Governo e vai para Banco Mundial

O polémico ministro brasileiro da Educação, Abrahan Weintraub, que nas últimas semanas se envolveu e envolveu o governo em diversas crises com a justiça e até com o governo da China, anunciou esta quinta-feira que vai sair do cargo. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que o prestigiou ao participar no vídeo em que Weintraub anunciou a saída, o ministro alegou que deixava o cargo por ter sido nomeado para uma importante missão nos EUA.

Segundo ele mesmo afirmou ao ler uma mensagem de despedida, Abrahan Weintraub vai representar o Brasil numa comissão do Banco Mundial, em Washington. Foi uma saída honrosa arranjada por Jair Bolsonaro para se livrar de Weintraub, responsável por situações embaraçosas para o governo, sem no entanto parecer que estava a punir um dos ministros que tem mais popularidade entre os apoiantes do presidente.

Numa das situações que provocaram constrangimento ao governo, Weintraub ridicularizou o povo chinês numa brincadeira de mau gosto na internet e acusou o governo da China de ser o responsável pela pandemia do Coronavírus e de estar a aproveitar essa tragédia mundial para ter lucros financeiros e políticos. Numa outra situação igualmente complicada para o governo, Weintraub afirmou numa reunião do Conselho de Ministros que acabou divulgada pela imprensa que os juízes do Supremo Tribunal Federal são "uns vagabundos" e que todos eles deveriam ser presos.

Abrahan Weintraub foi um nome extremamente problemático desde a sua nomeação, 14 meses atrás. Tendo sido um péssimo aluno ao longo da sua trajectória académica, como ministro Weintraub chocou várias vezes o Brasil ao cometer erros grosseiros de português ao falar e escrever, não apresentou um projecto sequer para melhorar o frágil ensino no Brasil e ficou popular entre os mais radicais de direita exactamente pelo seu fanatismo religioso e político e pelas provocações e ataques ferozes que costuma fazer nas redes sociais contra adversários de Jair Bolsonaro.