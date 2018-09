Ministro da Justiça angolano considera "processo normal" detenções de ex-governantes

José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente angolano, está em prisão preventiva.

Por Lusa | 17:25

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola considerou esta terça-feira as detenções que ocorreram nos últimos dias no país, de altas figuras, como "um processo normal", mas apelou à ponderação na sua avaliação.

Francisco Queirós falava esta terça-feira aos jornalistas, em Luanda, à margem de uma conferência oficial, tendo sido questionado sobre os casos de detenções ocorridos nos últimos dias, de governantes angolanos, incluindo o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e o ex-presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Para o governante, trata-se de "um processo normal que está a decorrer", com a Procuradoria-Geral da República a "fazer o seu trabalho".