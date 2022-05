Ministro da saúde alemão anuncia encomenda de 40 mil vacinas para combater varíola dos macacos

O ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, revelou esta terça-feira que o país já encomendou 40 mil doses de uma futura vacina para combater a varíola dos macacos. "Queremos estar preparados", justificou."O isolamento das pessoas infetadas com o Monkeypox é de, pelo menos, 21 dias", disse Karl Lauterbach, citado pela Reuters. "Não é o início de uma nova pandemia", salientou o ministro. Ainda assim, é crucial "reagir rapidamente à situação".Karl Lauterbach referiu ainda que "as pessoas que são vacinadas contra a varíola devem ter imunidade contra a varíola dos macacos". No entanto, admite que ainda não são conhecidos todos os dados sobre a imunidade à doença.Há 131 casos positivos da infeção espalhados pelo Mundo - 37 em Portugal, segundo os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.