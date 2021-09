Ministro da Saúde brasileiro testa positivo à Covid-19 na ONU

O ministro brasileiro da Saúde, Marcelo Queiroga, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro à Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, testou positivo à Covid-19 no último dia da viagem, causando alarme entre os líderes mundiais com quem esteve reunido.





Entre os dirigentes mundiais com quem Queiroga se encontrou estão o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson (que em seguida se reuniu com o presidente dos EUA, Joe Biden), o presidente da Polónia, Andrzej Duda, e o secretário-geral da ONU, António Guterres. Queiroga também foi com o presidente ao memorial do 11 de Setembro e a um jantar com convidados de vários países, à saída do qual fez um gesto obsceno a manifestantes. Durante a estadia, a comitiva brasileira ficou ainda instalada no mesmo hotel que o presidente dos EUA.