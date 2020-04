Ministro da Saúde britânico diz que Reino Unido atravessa "pico" da pandemia do coronavírus

O Reino Unido está no "pico" da pandemia covid-19, afirmou hoje no parlamento o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, que disse que o respeito pelas regras de distanciamento social evitou que os hospitais ficassem sobrecarregados.

"Quero agradecer a todas as pessoas em todo o país pelo empenho firme em respeitar as regras, incluindo nesta Câmara. Está a fazer a diferença, estamos no pico", disse, durante uma declaração na Câmara dos Comuns sobre as medidas do governo para o combate à doença.

O ministro falava no primeiro dia de funcionamento do parlamento em formato híbrido, com alguns deputados sentados nas bancadas, mas separados por vários lugares vazios, e outros deputados a participar por videoconferência.