Ministro da Saúde britânico pondera proibir universitários de ir a casa passar o Natal

Matt Hancock, o ministro da Saúde do Reino Unido, não deixou de parte a possibilidade de os estudantes universitários terem que ficar longe de casa no Natal, caso haja surtos de Covid-19 no campus."Não chegámos a esse ponto ainda… não deixo nada de parte", afirmou o ministro à BBC, quando questionado sobre a possibilidade."Não deixamos nada de parte. Não é algo que eu queira fazer. Mas o que é importante é que nós, claro, mantenhamos as pessoas seguras e o vírus sob controlo", frisou Hancock.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.882 mortos, mais de 409 mil casos), seguindo-se Itália (35.758 mortos, mais de 302 mil casos), França (31.338 mortos, mais de 458 mil casos) e Espanha (31.034 mortos, mais de 693 mil casos).Em Portugal, morreram 1.928 pessoas dos 70.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.