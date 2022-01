Ministro da Saúde do Cazaquistão confirma 164 mortos, incluindo duas crianças, nos protestos violentos

Leia também Presidente do Cazaquistão dá ordem para "disparar a matar" contra manifestantes Saiba tudo sobre o porquê destes protestos aqui. Turgumbayev acrescentou que "a operação contraterrorismo vai continuar para restabelecer a ordem no país", numa altura em que os protestos acalmaram em Almaty, com a polícia a disparar algumas vezes para o ar para controlar que eventuais protestos cheguem à zona central da cidade.

Os violentos protestos no Cazaquistão, que duram há uma semana, fizeram mais de 160 mortos. De acordo com informação revelada pelo ministro da Saúde cazaque, está confirmada a morte de 164 pessoas, incluindo duas crianças.O ministério do Interior do Cazaquistão adianta que pelo menos cinco mil pessoas foram detidas nos tumultos e estima que a violência, os incêndios e a onda de destruição tenha causado mais de 175 milhões de euros de prejuízos. Dados das autoridades dão conta de 100 estabelecimentos e bancos atacados e pilhados e mais de 400 veículos incendiados ou destruídos.Almaty, a maior cidade cazaque, foi onde tiveram lugar os mais significativos episódios de violência e onde se registam mais mortes: 103.Este domingo o ministro do interior, Erlan