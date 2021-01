Ministro da saúde espanhol abandona cargo durante pandemia da Covid-19

O Ministro da Saúde espanhol,

, vai abandonar o cargo esta terça-feira para se dedicar à

Salvador Illacampanha eleitoral para as eleições na Catalunha.De acordo com o "20 Minutos", o primeiro-ministro Pedro Sánchez deverá anunciar brevemente o próximo nome a ocupar a pasta.De acordo com diversas fontes, citadas pelo jornal online, Carolina Darias, a atual Ministra da Política Territorial e da função Pública, é o nome apontado para assumir o cargo, numa fase em que crescem novamente os novos casos de Covid-19 no país.Illa participa esta terça-feira no seu último Conselho de Ministros.A candidatura pelos Socialistas Catalães do ainda ministro da saúde espanhol foi anunciada em dezembro passado.