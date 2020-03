Ministro das Finanças do estado alemão de Hesse encontrado morto

Thomas Schäfer foi encontrado morto este domingo e, segundo as autoridades, os dados recolhidos no local - incluindo informações fornecidas por testemunhas - indicam que se suicidou.





Schäfer, de 54 anos, era membro da CDU da chanceler Angela Merkel, e tinha aparecido em vários eventos públicos de alerta para o risco de contágio da doença provocada pelo novo coronavírus nos útlimos tempos. Era tido como o sucessor de Bouffier na liderança do estado de Hesse, onde fica Frankfurt, a capital financeira da Alemanha, em 2023, caso o atual governador não se recandidatasse.

Thomas Schäfer estava preocupado sobre se seria possível "corresponder às enormes expetativas da população, principalmente no que se refere à ajuda financeira". "Tenho que assumir que estas preocupações o dominaram", disse, acrescentando: "Aparentemente, não conseguiu encontrar uma saída. Estava desesperado e deixou-nos".



O governador do estado alemão de Hesse, Volker Bouffier, relacionou, este domingo, a morte do ministro das Finanças do seu executivo à crise provocada pela covid-19.Foi Volker Bouffier, citado pela AP, que revelou que

A Alemanha, quinto país com mais casos de covid-19 diagnosticados, regista agora 52.547 pacientes infetados, uma subida de 3.965 em relação ao dia anterior, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI). A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças indica ainda na sua página oficial que há agora 389 vítimas mortais, um aumento de 64.





Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.

Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:

SOS Voz Amiga - 16h - 24h;

213 544 545

912 802 669

963 524 660.

www.sosvozamiga.org