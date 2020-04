Ministro demissionário Sérgio Moro terá provas documentais no Whatsapp das acusações que fez contra Bolsonaro

O ministro da justiça demissionário, Sérgio Moro, terá provas documentais - no Whatsapp - das acusações que dirigiu ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, avança o jornal brasileiro Estadão.Segundo o meio de comunicação social, Moro terá na sua posse conversas que teve com Bolsonaro, pessoais e profissionais, que provam as acusações feitas pelo ministro.Moro terá, alegadamente, provas de sete crimes que Bolsonaro terá cometido.De recordar que o procurador-geral da república do Brasil, Augusto Aras, já abriu um inquérito a declarações do ex-juiz Sérgio Moro.Augusto Aras aponta para a eventual "ocorrência de crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução à justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra", segundo aponta o jornal brasileiro Folha de São Paulo.