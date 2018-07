Ministro despede-se depois de descobertas mensagens pessoais no Reino Unido

Andrew Griffiths enviava mensagens sexuais para mulheres a quem pagava por sexo.

Andrew Griffiths, membro do Parlamento do Reino Unido, demitiu-se do seu cargo por ver levadas a público alegadas mensagens sexuais que enviava a uma empregada de bar de 28 anos e às suas amigas, há mais de três semanas.



O político Griffiths, casado e de 47 anos, teria alugado um apartamento para se encontrar com as mulheres às quais enviava quantias de mais de 600 euros.



O escândalo foi revelado pelo Sunday Mirror que publicou as mensagens de texto alegadamente enviadas pelo ministro às mulheres.





Nas mensagens poderá ler-se frases como "Tira o sutiã e as cuecas… o "pai" [tal como era chamado pelas mulheres] está num frenesim". As mulheres que revelaram as mensagens dizem ter recebido uma mensagem de Andrew Griffiths. "Estou a pensar que talvez tenhamos de arranjar um plano para as meninas do papá. Eu estou apaixonado por ambas. Vocês são espetaculares". dizia.



As mulheres revelam ainda que o homem disse que as iria levar para Londres para "fazerem o que quisessem". Garantem ainda que o ministro disse que não queria falar com elas sobre nada além de sexo.



Uma das mulheres afirmou que esperava que ele fosse um homem simpático mas que no final desta situação se sente "suja". "Senti que estava a ser usada para gratificação pessoal deste homem", explica a mulher.



Num comunicado, Andrew Griffiths diz-se "profundamente envergonhado", pedindo desculpa a "todos aqueles que confiaram em mim [no ministro] " incluindo colegas, esposa e família, compreendendo que os dececionou.



O político diz que não pretende desculpar-se do seu comportamento e que vai procurar ajuda profissional para que não se volte a repetir.



O departamento de negócios diz que Andrew Griffiths saiu por "motivos pessoais".