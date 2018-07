Ministro do Interior demite-se e intensifica crise política na Alemanha

Horst Seehofer deverá anunciar a sua demissão, uma decisão que poderá ditar o fim do Executivo liderado por Angela Merkel.

22:32

Angela Merkel tem tentado salvar a coligação que lhe permite liderar o rumo de Berlim, mas a política externa, em especial a de migração, está a provocar cisões no Governo. A União Europeia fechou, na semana passada, um acordo, considerado vago. E que não está a ser suficiente para acalmar as vozes contra dentro do Governo alemão.

A chanceler alemã propôs, este sábado, aos parceiros de governo várias medidas de controlo da imigração, incluindo acordos de repatriamento com 14 parceiros europeus, entre os quais Portugal, para pôr fim às divisões que ameaçam a coligação.

Mas não terá sido suficiente. O líder do partido-irmão bávaro (CSU) da CDU, Horst Seehofer, defendeu, numa reunião do seu partido, que não vê alternativa a recusar a estadia a migrantes que cheguem à fronteira da Alemanha. Uma posição que choca frontalmente com a de Merkel. O responsável revelou aos membros do seu partido que as negociações com Merkel, encetadas este sábado, não tiveram sucesso, de acordo com a Reuters, que cita uma fonte não identificada.



E, segundo a agência de informação alemã, a DPA, o responsável prepara-se para anunciar a sua demissão do Governo, de acordo com fontes próximas do processo. A mesma agência, citada pelo Jornal de Negócios, adianta que ele também se demitirá de líder do partido.