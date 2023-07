Ministro dos Negócios Estrangeiros antevê queda de "ditador da Bielorrússia" em encontro com líder da oposição exilada

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, avistou-se esta terça-feira com a líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, em Vilnius, e anteviu a queda do atual "ditador da Bielorrússia", Alexander Lukashenko.

O chefe da diplomacia portuguesa participou num evento à margem da cimeira [da NATO], que esta terça-feira começou na capital da Lituânia, com Tsikhanouskaya, que se encontra exilada nesta cidade, e com a homóloga da Islândia, Thordis Gylfadottir, com vista a debater o papel da Bielorrússia na segurança europeia e euroatlântica.

Num discurso escrito enviado à Lusa, o chefe da diplomacia portuguesa elogiou no encontro a "coragem e liderança ao longo dos últimos anos [de Tsikhanouskaya], carregando a tocha da liberdade", e de Syarhei Tsikhanouski (marido da ex-candidata presidencial em 2020] e de outros presos políticos que "são heróis da democracia".