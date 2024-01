Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês e conselheiro de Segurança dos EUA reúnem-se em Banguecoque

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, vão reunir-se em Banguecoque entre esta sexta-feira e sábado, anunciaram esta sexta-feira Pequim e Washington.

A reunião, acordada entre os dois países, vai decorrer à margem da visita oficial de Wang à Tailândia, até segunda-feira, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

A Casa Branca confirmou também que Sullivan vai reunir-se com Wang, na capital tailandesa, esta sexta-feira e sábado, como parte do "compromisso de ambas as partes em manter a comunicação estratégica e a gestão responsável das suas relações", de acordo com uma nota da administração norte-americana.