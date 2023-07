Ministro dos Negócios Estrangeiros da China desaparece e já tem substituto

A China nomeou, esta terça-feira, Wang Yi como novo ministro dos Negócios Estrangeiros, substituindo Qin Gang, que deixou o cargo após um mês de ausência, informou a imprensa estatal, citada pela Reuters.Qin Gang, de 57 anos, tornou-se um dos ministros dos Negócios Estrangeiros mais jovens daquele país, quando assumiu o cargo em dezembro, após uma passagem como enviado aos Estados Unidos. Não era visto em público desde 25 de junho.Depois de ter faltado a uma cimeira diplomática internacional na Indonésia o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que Qin se encontrava ausente da posição por razões de saúde não específicadas, mas a falta de informação específica alimentou a controvérsia em volta do político Chinês.Wang, de 69 anos, que substituiu Qin durante a sua ausência, retoma o cargo que desempenhou de 2018 a 2022.A mudançaa ocorre no meio de onda de compromissos internacionais e de problemas diplomáticos com os Estados Unidos, que Pequim descreveu como estando no seu ponto mais baixo desde o o estabelecimento destas relações.As duas maiores economias do mundo discordam de algumas questões, incluindo a Ucrânia, as relações próximas entre Pequim e Moscovo, as disputas comerciais e tecnológicas e Taiwan, a ilha autónoma que a China reivindica como sua.