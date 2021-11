Ministro do Tuvalu discursa dentro de água para alertar para as alterações climáticas na região

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu, Simon Kofe, protagonizou um momento 'insólito' esta segunda-feira ao discursar no oceano, com água até aos joelhos.



As imagens de Kofe de fato e gravata e atrás do púlpito pretendem alertar para as alterações climáticas, nomeadamente na nação do Pacífico que se encontra na linha da frente desta mudança com a subida do nível médio do mar.







"A declaração justapõe o cenário da COP26 com as situações da vida real enfrentadas em Tuvalu devido aos impactos das mudanças climáticas e aumento do nível do mar e destaca a ação ousada que Tuvalu está a tomar para resolver as questões muito importantes da mobilidade humana sob as mudanças climáticas", revelou Kofe, citado pela agência Reuters.