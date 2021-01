Ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbabué morre vítima de Covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbabué, Sibusiso Busi Moyo, o militar que anunciou a tomada do país pelas Forças Armadas zimbabueanas que levou à queda de Robert Mugabe, em 2017, morreu esta quarta-feira vítima de covid-19, anunciou a Presidência.

Moyo morreu esta manhã aos 61 anos de idade num hospital da capital do país, Harare, confirmou o porta-voz da Presidência, George Charamba, numa declaração.

O próprio Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, confirmou a morte do ministro e partilhou uma mensagem de homenagem ao falecido veterano da luta do país pela independência.