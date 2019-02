Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano anuncia demissão no Instagram

"Peço desculpa por já não ser capaz de continuar no cargo", escreveu Zarif.

Por Lusa | 20:51

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, o grande artífice do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano de 2015, anunciou esta segunda-feira à noite na rede social Instagram a demissão do cargo.

"Peço desculpa por já não ser capaz de continuar no cargo e por todas as minhas falhas no desempenho das minhas funções", escreveu Zarif na sua conta do Instagram.

Citando um porta-voz, Abbas Musavi, a agência oficial iraniana IRNA confirmou que o chefe da diplomacia iraniano se demitiu e que se desconhece, até agora, a razão pela qual declarou a sua "incapacidade de se manter no cargo".