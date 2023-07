O novo Governo de coligação finlandês está em crise após a demissão forçada do ministro da Economia. Vilhelm Junnila, do Partido dos Finlandeses, de extrema-direita, resignou depois de se tornar público que em 2019 defendeu que a Finlândia devia apoiar o aborto em África para combater a crise climática.



Entre as outras revelações que se somaram à polémica contam-se a de ter feito piadas nazis e de ter discursado num evento da Coligação de Nacionalistas no qual participaram destacados neonazis.

Ver comentários