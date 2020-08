Ministro francês defende topless no país

O ministro do interior francês, Gérald Darmanin, defendeu a prática do topless depois de a polícia ter pedido a três mulheres que estavam na praia para cobrirem o peito devido a uma queixa de uma família incomodada, num caso que está a provocar um aceso debate em França.













As mulheres estavam na praia de Sainte-Marie-la-Mer, no sudoeste de França, a apanhar banhos de sol em topless quando foram abordadas, na semana passada, por dois polícias, um homem e uma mulher, que lhes pediram para se taparem.

As mulheres cumpriram a ordem policial, mas o caso foi relatado nas redes sociais e provocou acesa polémica em França, onde o topless é permitido há décadas na esmagadora maioria das praias, incluindo Sainte-Marie-la-Mer.





O ministro do Interior manifestou no Twitter o seu apoio às mulheres, afirmando que “a liberdade é um bem precioso” e que os agentes “cometeram um erro”.



A porta-voz da polícia reconheceu “excesso de zelo” e “falta de tato” dos agentes, mas nas redes sociais o debate está aceso, com muitos internautas a denunciarem o que consideram ser uma “ameaça à identidade francesa”.