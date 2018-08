Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro francês demite-se em direto

Nicolas Hulot era ministro do Ambiente de Emmanuel Macron.

09:41

O ministro francês do Ambiente, Nicolas Hulot, demitiu-se esta terça-feira durante uma entrevista radiofónica emitida em direto.



"Não quero mentir mais a mim mesmo ou criar a ilusão de que estamos a fazer alguma coisa", afirmou Hulot, ministro muito popular do governo do presidente Emmanuel Macron.



Hulot terá saído, entre outras coisas, pelo facto de Macron não ter cumprido promessas de campanha, como a de reduzir para 50%, até 2025, a eletricidade produzida em centrais nucleares.