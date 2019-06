Ministro polaco quer adicionar castor e bisonte à lista de animais comestíveis

Já se imaginou a comer castores ou bisontes? Pois o ministro Jan Krzysztof Ardanowski deixou a Polónia indignada quando tentou adicionar estes animais à lista dos que são comestíveis.

Durante uma conferência agrícola no parlamento polaco, no final do mês passado, Ardanowski falou sobre a necessidade de regular o número de castores devido aos danos que este animal causava nas terras agrícolas.

Na Polónia, ao contrário de muitos países europeus, os castores são apenas parcialmente protegidos e podem ser mortos entre os meses de outubro e março sob certas circunstâncias. Mas o caçador não pode comer o animal morto.

"Eu decidirei em reconhecer o castor e o bisonte como animais comestíveis", afirmou o ministro à BBC. "Pode acontecer que o problema do castor acabe em breve", acrescentou.

Tanto o bisonte europeu como o castor eram caçados para alimento em séculos passados. O último bisonte na floresta de Bialowieza, na Polónia, foi filmado no início dos anos 20. Estes animais foram reintroduzidos no final da década e mantidos em zoológicos.

Uma vez que ambas as espécies foram protegidas pela lei polaca, os seus números aumentaram. De acordo com as estimativas mais recentes, havia 1.873 bisontes e mais de 55.000 castores na Polónia.

Os comentários do ministro causaram algum espanto. Segundo os especialistas, não existe tal lista de animais comestíveis na Polónia. Cabe também ao ministro do Meio Ambiente decidir quais as espécies que estão legalmente protegidas no país.

Na sexta-feira, Ardanowski esclareceu que estava em conversações com o ministro do Meio Ambiente sobre a colocação de castores, numa lista de animais, como veados e lebres, que podem ser caçados e comidos.

Se o ministro do Ambiente decidir remover a proteção legal dos castores, a Polónia entrará em conflito com a legislação da UE, pois o castor europeu está protegido pela Diretiva Habitats da UE.