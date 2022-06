Ministro russo diz que começou o processo de alargamento do BRICS à Argentina e Irão

O alargamento do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com a integração da Argentina e do Irão já começou, anunciou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, durante uma visita ao Turquemenistão.

"Tanto a Argentina como o Irão são candidatos dignos e respeitáveis (...) O mais importante é que o processo preliminar tenha começado", declarou Lavrov em conferência de imprensa, após uma reunião com os seus homólogos dos países limítrofes do Mar Cáspio, em Ashgabat.

O chefe da diplomacia russa disse que, durante as recentes cimeiras do BRICS, a Rússia sublinhou a sua vontade de avaliar a expansão deste grupo e o Presidente russo, Vladimir Putin, "sublinhou que este debate é justificado e oportuno".