Ministros debatem articulação da Política de Coesão com os PRR

A Política de Coesão da União Europeia (UE) e as "sinergias e complementaridades" entre esta e os planos nacionais de recuperação e resiliência são os temas da reunião informal de ministros europeus que se realizará esta terça-feira, em Lisboa.

Segundo nota oficial, os ministros da Coesão da União Europeia vão reunir-se esta terça-feira, pelas 08h30 (hora de Lisboa), por videoconferência, no quadro da presidência portuguesa do Conselho da UE, que termina a 30 de junho.

Presidida pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, a reunião contará também com a participação da comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

Na videoconferência, os ministros vão debater as "formas de articulação" entre os dois instrumentos comunitários - a Política de Coesão e os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) -, no sentido de "fortalecer a coesão económica, social e territorial da Europa", adianta a mesma nota da presidência portuguesa do Conselho da UE.

Os ministros dos 27 vão também "procurar reforçar a estratégia" no sentido de "uma Europa mais inteligente", "mais verde", "mais conectada" e "mais próxima dos cidadãos".