Ministros do Partido da Liberdade da Áustria abandonam Governo após vídeo polémico

Os ministros do Partido da Liberdade da Áustria, de extrema-direita, do governo de coligação na Áustria renunciaram esta segunda-feira aos cargos depois da polémica com o líder do partido ter sido apanhado a negociar contratos públicos com a Rússia.O chanceler, Sebastian Kurz, anunciou esta segunda-feira a destituição do ministro do Interior, Herbert Kickl, depois deste ter afirmado que não estava apto a investigar o líder do seu próprio partido após o escândalo de corrupção.No vídeo que despoletou toda a polémica o vice-chanceler Strache e Johann Gudenus, líder parlamentar do Partido da Liberdade da Áustria, são apanhados a conversar com uma mulher que diz ser sobrinha de um oligarca russo.Na conversa os três são apanhados a falar num investimento de dinheiro na Áustria, especialmente para controlar o jornal de maior tiragem no país, o "Krone Zeitung".