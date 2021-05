Ministros dos Assuntos Europeus debatem esta segunda-feira regiões ultraperiféricas

Os ministros dos Assuntos Europeus debatem esta segunda-feira, em Coimbra, as regiões ultraperiféricas da União Europeia (UE) como "laboratórios para o futuro", para conhecer as lições aprendidas em áreas como "sustentabilidade", "transição digital" e "juventude".

Na agenda da reunião, que é presidida pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, está uma apresentação, seguida de debate, sobre "as regiões ultraperiféricas da UE como laboratórios para o futuro", segundo a presidência portuguesa do Conselho da UE.

Os responsáveis políticos dos 27 irão conhecer os "desafios e as potencialidades" que essas regiões oferecem "à Europa como um todo", bem como as "lições" a tirar para preparar o futuro da UE "em áreas como a sustentabilidade, a transição digital e a juventude".

De acordo com o programa do encontro, vai também ser lançada a Rede de Prospetiva Estratégica da UE ao nível ministerial, uma iniciativa que surgiu no seguimento do primeiro relatório do tema, adotado pela Comissão Europeia em setembro de 2020 e destinado a identificar os problemas e as oportunidades emergentes para orientar melhor as escolhas estratégicas do bloco europeu.

A iniciativa em questão visa, nesse sentido, melhorar "a capacidade de planeamento, a conceção e a aplicação das políticas públicas mais adequadas, a longo prazo e à escala europeia".

O lançamento da Rede de Prospetiva é seguido da primeira reunião com os "Ministros para o Futuro", na qual se discutem "a autonomia estratégica aberta" do espaço comunitário e "a resiliência europeia", temas considerados "fulcrais para o futuro da Europa".

O encontro informal entre os ministros dos 27 tem início às 14:30 (hora de Lisboa), no Convento de São Francisco, e está prevista uma conferência de imprensa a partir das 18:45.