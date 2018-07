Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Missão de resgate salva os primeiros quatro rapazes

A falta de oxigénio na gruta, o aumento das chuvas e o estado de saúde dos menores motivaram a antecipação do início das operações.

Por Francisco J. Gonçalves e Débora Carvalho | 01:30

Quatro dos 12 menores da equipa de futebol juvenil foram este domingo retirados da gruta tailandesa de Tham Luang, onde estavam isolados desde 23 de junho. O sucesso da missão foi superior ao esperado, dado os riscos envolvidos. A falta de oxigénio na gruta, a ameaça da chuva e o estado de saúde dos rapazes e do treinador, de 25 anos, enfraquecidos por 9 dias sem comer, motivaram a antecipação do resgate.



"Hoje a situação era a mais favorável, tendo em conta a saúde dos rapazes, a situação da água e o estado de prontidão", explicou Narongsak Osatanakorn, responsável pela coordenação das operações.



Após dias de drenagem incessante com bombas de água poderosas a trabalhar 24 horas por dia, milhões de litros de água foram retirados da gruta, permitindo drenar grande parte dos túneis submersos. Isso fez com que os mergulhadores apenas tenham sido forçados a percorrer cerca de 1 quilómetro a nado, reduzindo de 11 horas para cerca de cinco a duração total da ida e regresso da gruta. Os mergulhadores retiraram os menores dois a dois.



O primeiro menor saiu da gruta às 11h40 da manhã (17h40 da tarde na Tailândia) e o segundo saiu dez minutos depois. O terceiro e quarto saíram às 13h37 e 13h47, respetivamente. Cada um foi acompanhado durante todo o percurso por dois mergulhadores.



O critério de escolha dos primeiros a sair terá sido o estado de saúde mais debilitado, algo que as autoridades recusaram confirmar. As operações de ontem envolveram 90 mergulhadores, 50 deles estrangeiros e 40 tailandeses. O resgate foi interrompido com o cair da noite para ser retomado hoje com meios humanos e materiais idênticos.



Gravidade do estado de saúde assusta médicos

Três das crianças que saíram pelo próprio pé da gruta foram transportadas de ambulância para o hospital após avaliadas pelos médicos no local. O trajeto até ao hospital — que fica a cerca de 60 quilómetros de distância — levou cerca de uma hora. O outro, no entanto, acabou por ser transportado de helicóptero até ao hospital de Chiang Rai por se considerar que o seu estado de saúde era mais grave. Os médicos estão preocupados com a saúde das crianças. "As equipas estão felizes pelo facto de os rapazes estarem a ser resgatados, mas também preocupados com a gravidade das condições.



"Estamos sob muita pressão ", disse uma médica, recusando ser identificada. Ontem, após a missão, pouco se soube sobre a identidade dos jovens que já chegaram à superfície. Durante a conferência de imprensa, o governador disse mesmo que não ia identificá-los. Dentro da gruta ou já cá fora, Tanin, é o mais novo, tem 11 anos e é um prodígio. Adul é o único que fala bem inglês e, aos 14 anos, foi quem fez a ponte com os mergulhadores. Conhecido por Dom, 13 anos, é o capitão da equipa e Ekkarat, tratado por Bew, é o ponta de lança.



Perdeu irmão e pais com 10 anos

Ekapol, o treinador da equipa que está presa na gruta, tem 25 anos e esta não é a primeira vez que a vida o mete à prova. Há 15 anos viu os pais e o irmão morrerem vítimas de doença. Único sobrevivente da famíla, entrou para um templo budista. Saiu cinco anos depois.



Mark foi a primeira criança resgatada

Mark, de 14 anos, foi a primeira criança a ser resgatada. Amante de futebol é visto quase todos os dias com uma camisola de um clube diferente. Para além de adorar "jogar à bola", o jovem pratica ainda natação e ciclismo. É o terceiro avançado da equipa.



Equipa de futebol fundada em 2015

A equipa de futebol Moo Pa foi fundada em 2015. Muitos jogadores são provenientes de famílias pobres e pertencem a minorias étnicas. Alguns entraram na equipa com 8 anos. Treinam diariamente.



Crianças podem ter sido sedadas

O jornal The Guardian admitiu que as crianças possam ter sido sedados para facilitar o resgate - informação, contudo, não confirmada. A forte precipitação é a grande preocupação das autoridades.



Imagem da Marinha emociona o mundo

Uma imagem partilhada nas redes sociais, pela marinha tailandesa, está a emocionar o mundo. Nela, é possível ver militares de mãos dadas como um símbolo de união nas operações de resgate.



PORMENORES

Contradições

O chefe da equipa médica de resgate, citado pela agência Reuters, começou por referir, ao início da tarde, que seis crianças tinham saído da gruta. Mais tarde, em conferência de imprensa, o responsável da missão falou apenas em quatro crianças, sem nunca se referir às outras duas.



Perigo de hipoxia

Segundo a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento de Trabalho dos EUA, o oxigénio necessário para que uma pessoa respire e se mantenha funcional situa-se entre os 19.5% e os 23.5%.Na gruta, os níveis rondam os 15%, o que aumenta as hipóteses das crianças sofrerem de hipoxia.