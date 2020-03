Mísseis balísticos intercetados na Arábia Saudita

Mísseis balísticos foram intercetados, este sábado, no céu acima da capital da Arábia Saudita, Riad, e da cidade de Jazan, no sul, informaram os média locais.Os habitantes de Riad relataram várias explosões, seguidas por sirenes de veículos de emergência em alguns distritos do norte.A fonte dos projéteis não é clara e não houve reivindicação imediata de responsabilidade.