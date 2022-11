Mísseis caem na Polónia e matam duas pessoas

Dois mísseis caíram esta terça-feira na Polónia, matando duas pessoas, naquela que foi a primeira vez que o território de um país da NATO foi atingido desde o início do conflito. O governo polaco reuniu-se de emergência e disse que o incidente estava a ser investigado. Não era claro esta terça-feira à noite se se tratava de mísseis russos ou projéteis antiaéreos ucranianos que falharam o alvo. A Rússia nega ter lançado mísseis contra a Polónia e os EUA também não confirmaram que se tenha tratado de um ataque intencional.









Duas fortes explosões atingiram ao início da noite a localidade polaca de Przewodów, a cerca de 10 quilómetros das fronteira ucraniana. Fotos do local mostram os destroços de dois veículos e o que parecem ser partes de um míssil ou rocket. Fonte militar norte-americana disse inicialmente à Associated Press que as explosões foram provocadas por dois mísseis russos e o canal polaco ZTE avançou que se tratava de destroços de mísseis ou rockets russos que foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas e que caíram de forma descontrolada do lado polaco da fronteira. Outra possibilidade era que se poderiam tratar de mísseis antiaéreos ucranianos que falharam o alvo.

Após uma reunião de emergência do seu conselho de segurança, o PM polaco, Mateusz Morawiecki, ordenou a subida do nível de prontidão das Forças Armadas e disse estar em contacto permanente com os aliados da NATO, admitindo a possibilidade de convocar uma reunião da Aliança ao abrigo do Artigo 4, que diz respeito a possíveis ameaças ao território de um Estado-membro. Os EUA garantiram que estavam a investigar o incidente e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, frisou a importância de “estabelecer todos os factos”.

A Rússia lançou esta terça-feira mais de uma centena de mísseis contra cidades ucranianas, num dos mais violentos ataques desde o início da guerra. Mais uma vez foram visadas infraestruturas civis, incluindo centrais elétricas, provocando cortes de energia em grande parte do país. Pelo menos dois edifícios residenciais em Kiev foram atingidos e uma pessoa morreu.





Os ataque terão sido uma retaliação pela tomada da cidade de Kherson pela Ucrânia, bem como uma resposta de Putin à proposta de paz feita horas antes por Volodymyr Zelensky na Cimeira do G20. Num discurso por videoconferência, o Presidente ucraniano pediu aos líderes mundiais, particularmente a Joe Biden, dos EUA, e Xi Jinping, da China, para adotarem um plano de paz de dez pontos que exige, entre outros pontos, a retirada total da Rússia dos territórios ocupados desde 2014.