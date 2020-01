Mísseis hipersónicos lançam nova corrida às armas

Quase trinta anos após o fim da Guerra Fria, as grandes potências estão envolvidas numa nova corrida às armas. Rússia, China e EUA têm em marcha programas de desenvolvimento de mísseis hipersónicos com capacidade nuclear capazes de atingir qualquer parte do Planeta em poucos minutos, tornando obsoletas as atuais defesas. Moscovo, que no final de dezembro anunciou que as primeiras unidades já estão operacionais, parte em vantagem.

Ao contrário dos atuais mísseis balísticos intercontinentais, cuja trajetória em arco - ou seja, previsível - os torna mais vulneráveis à interceção, os mísseis hipersónicos são altamente manobráveis em pleno voo, tornando impossível a sua interceção atempada. Se a isto juntarmos a grande velocidade a que se deslocam - o novo míssil russo ‘Avangard’ atinge 27 vezes a velocidade do som - é fácil concluir que são uma arma imparável. "O ‘Avangard’ coloca a Rússia numa classe à parte", afirmou Putin.

Esta nova corrida às armas surge numa altura em que os acordos internacionais de controlo de armamento herdados da Guerra Fria estão em colapso. Os EUA anunciaram no ano passado a sua retirada do Tratado de Forças Nucleares Intermédias e o Tratado Novo Start, que limita o número de ogivas nucleares da Rússia e dos EUA, expira em fevereiro do 2021. Sem limites acordados, ninguém consegue prever onde esta nova corrida às armas irá terminar.



China e EUA tentam recuperar atraso

A China testou em 2014 um míssil hipersónico capaz de atingir cinco vezes a velocidade do som, o ‘Dong Feng 17’, que foi exibido em público num desfile militar em 2019. Já os EUA estão mais atrasados. Trump anunciou em janeiro que a América "tem muitos mísseis hipersónicos em construção", mas não há data para a sua entrada em serviço.