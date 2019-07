Mísseis russos criam tensão com os EUA

A Turquia ignorou os alertas dos EUA e começou esta sexta-feira a receber componentes de um sistema de mísseis defensivos fabricado na Rússia. A compra do S-400 aprofunda tensões com Washington, que ameaça retaliar.Os EUA poderão retirar a Turquia do programa de desenvolvimento dos caças furtivos F-35, no qual o país participa.Para já, foram suspensas as entregas desse modelo de aviões à Turquia e também o treino de pilotos.A Turquia comprou 100 modelos F-35 e investiu muito no programa de desenvolvimento do avião, pelo que o cancelamento do negócio terá impacto imediato nas debilitadas finanças turcas.Os EUA alegam que os S-400 russos são incompatíveis com o sistema de defesa da NATO, ao qual à Turquia pertence.Acresce que os militares norte-americanos receiam que a proximidade entre os F-35 e o sistema S-400 permita aos técnicos russos terem acesso às vulnerabilidades dos caças norte-americanos.Em resposta às objeções norte-americanas, a Turquia culpa os EUA por, em 2017, terem recusado vender o sistema de mísseis Patriot para assegurar a defesa do sul da Turquia, ameaçado pela instabilidade na Síria e no Iraque.O secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper, garantiu que a posição do Pentágono não se alterou e que a Turquia não poderá ter acesso aos caças F-35.O presidente Recep Tayyip Erdogan manteve uma reunião amigável com Trump no mês passado, no G20, e acredita que o presidente dos EUA não aplicará novas sanções.As primeiras componentes do sistema S-400 chegaram ontem a Ancara e vão continuar a ser entregues nos próximos dias.