Míssil atinge parque de estacionamento do Aeroporto de Mitiga na Líbia

Um míssil atingiu este sábado o estacionamento do Aeroporto de Mitiga, na Líbia. O incidente levou ao cancelamento dos voos durante quase três horas, disse o aeroporto e uma testemunha à agência Reuters.

O aeroporto informou que "foi exposto a um míssil, que coincidiu com a chegada de dois voos".





"Eu estava dentro do terminal a reservar um voo. Depois ouvi uma explosão", disse uma testemunha à Reuters por telefone. "Houve um grande caos e as pessoas estavam a tentar escapar. Eu vi carros estacionados em frente ao terminal que estavam danificados", acrescentou.

O aeroporto de Mitiga tem sido desde abril frequentemente atacado, desde que as forças do leste leais ao general Khalifa Haftar lançaram uma ofensiva para tomar a capital líbia.



No mês passado, julho, as instalações já tinham sido forçadas a suspender as operações por duas vezes depois de ser alvo de ataques áereos e uma vez no início deste mês.

Após três horas deste incidente, as operações no aeroporto recomeçaram e não houve registo de feridos.