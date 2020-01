Míssil de fabrico russo na mira das suspeitas de abate de avião ucraniano

Ganha consistência a hipótese de o avião ucraniano que caiu quarta-feira em Teerão, provocando a morte dos 176 ocupantes, ter sido abatido por um míssil iraniano, mas as conclusões da investigação poderão demorar tempo e não ser conclusivas.O governo canadiano - 63 vítimas mortais eram naturais deste país - foi o primeiro a garantir ter informações que provam que a queda da aeronave foi provocada por um míssil, de fabrico russo. Outros países, como os EUA, corroboram agora a mesma opinião, colocando o Irão em xeque.Inicialmente, as autoridades de Teerão negaram tal possibilidade e opuseram-se à presença de investigadores estrangeiro no seu território. Mas face à pressão internacional e à exigência de uma investigação transparente acabaram por recuar, admitindo ajuda, ainda que continuem a negar a tese do míssil.Esta sexta-feira surgiu a notícia de que especialistas ucranianos iriam ter acesso às caixas negras do Boeing 737-800. Mas não se sabe em que condições estão. O Irão admite que estejam danificadas, o que poderá comprometer seriamente a investigação - assim como a limpeza rápida dos destroços, já criticada por vários países.As caixas negras são fundamentais para esclarecer a verdade, uma vez que registam as conversas na cabina de comando e os dados do voo. Informações prestadas após o acidente referem que os pilotos não emitiram pedidos de socorro.Uma das hipóteses avançadas é que se terá tratado de um disparo por engano. O avião da Ukraine Airlines caiu no mesmo dia do ataque iraniano a duas bases norte-americanas no Iraque, em resposta à morte do general Qassem Soleimani por parte dos EUA.Embora os dois países afirmem não pretender uma solução armada para o conflito, responsáveis militares do Irão continuaram a falar em vingança, ao mesmo tempo que Trump prometia mais sanções. Se do lado iraniano nada aconteceu, a promessa americana começou esta sexta-feira a ser cumprida, com os EUA a avançarem com mais sanções, que atingem vários setores.